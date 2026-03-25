La miel correntina fue elegida como la mejor del continente en la Expo Maciá 2026

La miel correntina fue distinguida como la mejor del continente en la Expo Maciá 2026, uno de los eventos más importantes del sector. El reconocimiento recayó en la productora Silvia Beatriz Gómez, integrante de la Cooperativa Apícola Esquinense.

La apicultora, oriunda de Esquina, obtuvo el primer puesto en la categoría Ámbar Oscuro. La premiación se dio en el marco del 26° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, un certamen de relevancia continental.

Punto de referencia

El logro fue alcanzado con su emprendimiento “El Apiario y sus Mieles”, que se destacó por la calidad de su producción. De esta manera, Esquina logró posicionarse como un punto de referencia dentro de la actividad apícola.

El reconocimiento representa un impulso para la producción regional y pone en valor el trabajo de los apicultores correntinos. Además, consolida la presencia de la provincia en escenarios internacionales vinculados al sector.

Con información de Última Hora Esquina.



