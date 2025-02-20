El gobernador acompañó a productores en Caá Catí

El gobernador Gustavo Valdés visitó este miércoles el establecimiento La Moraleja, en Caá Catí, en el marco del Plan Pasturas.

El Plan tiene como objetivo profesionalizar el sembrado de pasto para optimizar costos y mejorar la alimentación del ganado.

En el marco de esta iniciativa, actualmente existen más de 5000 hectáreas implantadas de pasto elefante en el territorio provincial, permitiendo abastecer a un número importante de productores.

Antes de la visita el gobernador inauguró 33 cuadras repavimentadas en el casco urbano, donde enfatizó en “trabajar en la producción, en la industrialización y apostar a que los privados sean los que tengan éxito y generen los empleos”.

El mandatario dijo: "estoy convencido del potencial enorme que tiene Caá Catí, a la cual tenemos que empezar a pensar como un polo lechero importante. Ya tiene tambos con tecnología suficiente, y vamos a poner los recursos para que salga adelante”.

Por último, Valdés analizó que “ahora podemos pensar en localidades donde hace siete años ni lo planteábamos, que se puede proyectar en función de la producción y la industrialización. Es el desafío de la política de los próximos años”.