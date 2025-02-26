Este jueves inicia el pago a los trabajadores municipales

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informó el inicio de pagos de sueldos correspondiente al mes de febrero.

Este jueves se pagará a los trabajadores de Higiene Urbana; en tanto que el viernes será el turno de los agentes cuyos DNI finalicen en 0 y 1.

Luego de los feriados del lunes 3 y martes 4 de marzo, el cronograma continuará el miércoles con los DNI que terminen en 2, 3 y 4

En tanto que el jueves 6, con los terminados en 5 y 6.

Finalmente el viernes 7 se pagará a los documentos finalizados en 7, 8 y 9.

NEIKE

Tassano informó que los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los salarios este jueves, dinero que podrán extraer a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el jueves 27 de febrero se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2.

El viernes 28 cobrarán los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6

Finalmente el miércoles 5 con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto que los Neike bancarizados, pero sin tarjeta de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de Teniente Ibáñez 1826. Este segmento de trabajadores deberá regirse por el cronograma con terminación de DNI detallado anteriormente y que va del jueves 27 de febrero al viernes 7 de marzo.