Eli proclamó a “Perucho” Cassani como candidato a Gobernador

Encuentro Liberal (Eli) celebró sus 11 años de trayectoria y proclamó por unanimidad a “Perucho” Cassani como candidato a Gobernador de la provincia de Corrientes de cara a las elecciones del 2025.

El acto se desarrolló en horas de la mañana de este miércoles, donde el actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes anunció que encabezará la candidatura.

“Necesitamos un reposicionamiento ante la sociedad, decirles que queremos encabezar un modelo de gestión al servicio de la gente. Nuestra provincia necesita de la audacia que tuvieron los argentinos para cambiar el rumbo… Corrientes, necesita otra visión de cómo hacer las cosas”, se escuchó decir en el salón colmado de dirigentes de Encuentro Liberal.

En este marco, Perucho” Cassani afirmó que desde hace años en “la provincia hay un estilo: nos dicen armemos la alianza, pero cuando ganamos, el gobierno es mío".

También habló de “no tener miedos”, rechazar el "pensamiento único" y de afrontar con coraje el camino trazado, dejando atrás la etapa en que “nunca se escuchó los planteos y proyectos que Eli tenía para la provincia”.

Recordó los inicios de la agrupación, donde desde distintos espacios encontraron un marco de protagonismo, reafirmando el compromiso asumido entonces.

“Lo dijimos entonces y lo ratificamos hoy: los partidos políticos no valen solamente por la cantidad de votos que tienen; por la gravitación electoral que puedan tener. Valen cuando tienen la posibilidad de crear líderes y ELI es un espacio lleno de líderes, ustedes y cada uno de ustedes son líderes de nuestra provincia”, indicó.

“La sociedad nos acompaña, la gente entiende que este es el camino. Por eso en este cumpleaños número 11 de ELI, con los que nos miran desde el cielo y tantísimos otros que se fueron incorporando durante estos años, vamos por el camino correcto. Este es el camino, esta es la dirección que tenemos que tener”.

“Para nosotros el poder es el pueblo; el poder es de los ciudadanos; el poder es el que tiene cada uno de los correntinos que se levanta cada mañana a trabajar, a estudiar, a cosechar, a dar lo mejor de sí y nosotros tenemos que entender este mensaje. La Argentina cambió, hay un ciclo que está terminado aunque no queramos admitirlo”, reflexionó.

“Aunque algunos entiendan que nada va a cambiar y que la sociedad va a volver a apostar por propuestas huecas, se equivocan. Nosotros por eso tenemos el desafío de formar nuestros equipos. ELI en estos 11 años vino generando espacios para entender lo que la sociedad quiere, trabajar sobre esa base, ponerlo en servicio de la sociedad”.