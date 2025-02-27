El gobernador anunció nuevas obras y programas para una localidad de Corrientes

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés y la intendente de Mercedes, Juana Gauto tuvieron un encuentro este jueves por la mañana para avanzar en programas e infraestructuras de la localidad.



"Fue una reunión muy positiva, repasamos los puntos que habíamos tratado en diálogos anteriores con el Gabinete y también avanzamos en la planificación de obras clave para Mercedes", destacó Valdés tras la reunión.



La donación de una planta hormigonera por parte de la provincia fue un de los temas tratados por el gobernador. En forma mancamunada, acordaron con la intendenta el inicio de nuevas obras de asfaltado en diferentes sectores de Mercedes.



"Estamos verificando el avance del nuevo hospital, que será una infraestructura clave en materia de salud. En breve comenzaremos la construcción de esta obra que nunca se hizo en la ciudad, prácticamente una manzana completa de infraestructura sanitaria", sostuvo.



La inversión en equipamiento médico, como el tomógrafo recientemente instalado por el Gobierno Provincial en el hospital local, fue otro de los temas tratando, proyectando en un futuro un servicio esencial que antes no estaba disponible en Mercedes.



En cuanto a las obras de vivienda, Valdés confirmó que se retomará la construcción de 55 unidades habitacionales en Mercedes, tras la interrupción de los trabajos por parte del Gobierno Nacional.



"Nos estamos haciendo cargo de la terminación de estas viviendas porque sabemos que la gente necesita soluciones concretas", expresó. También adelantó que la Provincia firmará un convenio con el Municipio para finalizar las obras del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), que quedaron paralizadas. "Es una infraestructura muy valiosa y nos comprometemos a concluirla para que pueda ser utilizada por la comunidad", afirmó.