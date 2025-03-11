Rivas Piasentini: "A pesar de los recortes de nación, la provincia continuó con acciones"

En conversación con la prensa, el ministro de Hacienda y Finanzas, habló sobre el recorte de fondos que vienen realizando desde nación y la paralización de la obra pública. No obstante, resaltó que a pesar de ello, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés "puso en marcha un esfuerzo presupuestario para hacerse cargo y proseguir con obras ya iniciadas, que tienen un fuerte impacto en la mejora de la calidad de vida de los correntinos".



El ministro afirmó que "la paralización de obras públicas afectan a todas provincias, ya que tienen un efecto dinamizador en la economía y el trabajo". En este sentido, agregó que "es un problema severo, ya que queda en manos de cada provincia llevar a cabo las obras y concluirlas".



Su argumento se da en el marco de convenios que han sido suscriptos por el gobierno de la provincia el último trimestre del año anterior. Y sobre esto, añadió que "nos estamos haciendo cargo con el presupuesto provincial y es un enorme esfuerzo poder terminar la obra". En este sentido, destacó la acciones llevadas a cabo por el gobernado Valdés, ya que "tomó la decisión de avanzar con esto".



Sobre la situación de los fondos nacionales destinados a las viviendas, manifestó que: "sigue igual, sin financiación y no existen cambios sustanciales". Además, agregó que se suspendió el financiamiento de programa con el área de salud pública, clarificando que ante ello, el gobernador Valdés decidió continuarlos con fondos de la provincia, ya que tienen "un alto impacto social”.



No obstante, Rivas Piasentini, aseguró que la relación de Corrientes con Nación es “buena desde el punto de vista técnico”, dejando claro que “las decisiones de políticas macro, las toma el presidente Javier Milei”.



Prosiguiendo, subrayó que si bien hay cosas por ajustar, “debería empezar a verse una recuperación gradual de la economía”, puntualizando que “por la ansiedad con la que vivimos los argentinos pensamos que de manera mágica se pueden resolver las cosas y no es así”.

