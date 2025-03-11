¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Investigación científica

En la Expoagro 2025, Valdés firmó un convenio de colaboración con el Inta

El mandatario correntino asistió este martes a la Expoagro que se está realizando en la provincia de Buenos Aires. 

Por El Litoral

Martes, 11 de marzo de 2025 a las 16:43

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés asistió este martes a la Expoagro 2025, y  suscribió un convenio con el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich. 

En el convenio, acordaron la colaboración en actividades tanto de investigación científica y desarrollo tecnológico, como de capacitación y asistencia a productores.

El mismo tendrá 10 años de vigencia y “es posible gracias a que la política agropecuaria del Gobierno provincial coincide con el objetivo del INTA, de incrementar la productividad con el fin de mejorar la calidad de vida de los productores rurales” sostuvo el Gobernador.

La Expoagro 2025, se está realizando en el predio ferial y autódromo de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, el cual se extenderá hasta este viernes 14 de marzo. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD