En la Expoagro 2025, Valdés firmó un convenio de colaboración con el Inta

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés asistió este martes a la Expoagro 2025, y suscribió un convenio con el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich.

En el convenio, acordaron la colaboración en actividades tanto de investigación científica y desarrollo tecnológico, como de capacitación y asistencia a productores.

El mismo tendrá 10 años de vigencia y “es posible gracias a que la política agropecuaria del Gobierno provincial coincide con el objetivo del INTA, de incrementar la productividad con el fin de mejorar la calidad de vida de los productores rurales” sostuvo el Gobernador.

La Expoagro 2025, se está realizando en el predio ferial y autódromo de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, el cual se extenderá hasta este viernes 14 de marzo.