CORRIENTES

Cuándo inicia el pago del plus para los trabajadores municipales

El cronograma comienza este miércoles y se extenderá hasta el viernes de la misma semana.

Por El Litoral

Martes, 11 de marzo de 2025 a las 09:10

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, anunció este martes a través de sus redes el cronograma de pago del plus para los trabajadores municipales.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus cuentas bancarias el miércoles 12 de marzo, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto que los trabajadores Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el miércoles 12 cobrarán los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el jueves 13  los DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el viernes 14 quienes tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

Por otro lado, los Neike bancarizados no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes, en la sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el mismo cronograma detallado anteriormente.

