ATENCIÓN USUARIOS

Rigen nuevos horarios del colectivo Chaco - Corrientes

El cambio de horas, se implementará para las líneas 902 y 904.

Por El Litoral

Jueves, 13 de marzo de 2025 a las 09:02

El transporte interprovincial Chaco-Corrientes, estableció ayer un nuevo horario para dinamizar la frecuencia y facilitar el traslado de estudiantes, trabajadores y usuarios en general. El cambio de horas se implementará para las líneas 902 y 904.

Con esta medida, se espera que se reduzcan los tiempos de espera y se garantice una mejor cobertura en los distintos puntos de ascenso y descenso de cada línea.

Además, se incluyen nuevos horarios con salidas desde la terminal de Resistencia y el campus universitario en Corrientes, ampliando las opciones de movilidad.

La reestructuración de los horarios responde a la creciente demanda de un servicio más eficiente y accesible, teniendo en cuenta los horarios de mayor circulación de pasajeros. 

Los nuevos horarios 
Salida desde el Puerto Corrientes 

Salida desde UNNE Resistencia

Línea Campus

 

