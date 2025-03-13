Rigen nuevos horarios del colectivo Chaco - Corrientes

El transporte interprovincial Chaco-Corrientes, estableció ayer un nuevo horario para dinamizar la frecuencia y facilitar el traslado de estudiantes, trabajadores y usuarios en general. El cambio de horas se implementará para las líneas 902 y 904.

Con esta medida, se espera que se reduzcan los tiempos de espera y se garantice una mejor cobertura en los distintos puntos de ascenso y descenso de cada línea.

Además, se incluyen nuevos horarios con salidas desde la terminal de Resistencia y el campus universitario en Corrientes, ampliando las opciones de movilidad.

La reestructuración de los horarios responde a la creciente demanda de un servicio más eficiente y accesible, teniendo en cuenta los horarios de mayor circulación de pasajeros.

Los nuevos horarios

Salida desde el Puerto Corrientes

Salida desde UNNE Resistencia

Línea Campus