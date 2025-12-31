El enigmático video de Wanda Nara tras su crisis con Martín Migueles

En medio de una etapa marcada por la exposición mediática y los vaivenes sentimentales, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores con un posteo que disparó interpretaciones y especulaciones. Lejos de las declaraciones directas y atravesando un tenso momento en su relación con Martín Migueles, la empresaria eligió sus historias de Instagram para compartir un clip titulado: “Si conoces un Sagitario, cuídalo”.

El mensaje continuó en la misma línea: “Porque nunca nacieron para encajar, nacieron para proteger. Proteger sueños, proteger personas, proteger la verdad. Y sí, también los lastiman, también se cansan, pero siguen adelante, porque algo divino los impulsa. Algo dentro de ellos sabe que están hechos para más. Aman fuerte, se entregan a fondo y creen cuando nadie más lo hace. Y es exactamente por eso que Dios confió en Sagitario para mantener vivo el fuego en este mundo. No son perfectos, pero son los elegidos. Nunca estuvieron destinados a seguir a nadie. Nacieron para liderar”.

Si bien Wanda no agregó comentarios personales al posteo, el contenido no tardó en relacionarse con el presente sentimental de la empresaria. No solo enfrenta una situación tensa con Mauro Icardi por la tenencia y crianza de sus hijas, sino que además atraviesa rumores de infidelidad y una presunta separación de Migueles, su última pareja.

Fuente: Infobae