Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

Este miércoles 31 de diciembre, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen, chef reconocido y figura de la gastronomía argentina.

El comunicado, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri, indica que Petersen permanece internado en el centro de salud, bajo el monitoreo permanente de los médicos de la institución. Según el parte, “el paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable. En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales”.

El hospital expresó su acompañamiento a la familia y se comprometió a mantener una comunicación permanente, respetando la confidencialidad de la información médica. La tranquilidad transmitida por este mensaje oficial busca responder a la preocupación de familiares, colegas y seguidores que siguen de cerca la evolución de Petersen.

El episodio que desencadenó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre, durante una expedición al Volcán Lanín en Junín de los Andes. Petersen formaba parte de un grupo que realizaba una travesía cuando comenzó a manifestar signos de agotamiento. Un guía del equipo notó el estado de fatiga del chef y solicitó la intervención de guardaparques para coordinar el rescate.

El operativo permitió que Petersen recibiera asistencia en el lugar, lo sedaron y trasladaron de urgencia al hospital local, donde los médicos diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que representa un riesgo considerable. La situación requirió una respuesta inmediata y la presencia de personal especializado.

Fuente: Infobae