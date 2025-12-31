Paso de los Libres: murió un motociclista tras un choque con una camioneta

Un siniestro vial con desenlace fatal se registró en la ciudad de Paso de los Libres, donde un joven motociclista de 22 años perdió la vida luego de protagonizar un choque con una camioneta en la avenida Amado Freiche, durante la madrugada de este martes.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 2:30, y tuvo como protagonistas a una camioneta Renault Duster, conducida por un hombre de 51 años, y una motocicleta Honda Titan 150 cc, guiada por el joven Giordano, quien viajaba acompañado por una menor de 17 años.

Tras el impacto, los ocupantes de la motocicleta fueron auxiliados y trasladados al Hospital local, donde se determinó que ambos presentaban lesiones de carácter grave.

Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana, se confirmó el lamentable fallecimiento del joven motociclista, a raíz de las heridas sufridas en el siniestro.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Paso de los Libres, y se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno. La investigación continúa para establecer las circunstancias del accidente.