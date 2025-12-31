Sin invitados confirmados, Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos

Tal y como hizo en todas las festividades que atravesó como Jefe de Estado, el presidente Javier Milei pasará este festejo de Año Nuevo desde la Residencia Presidencial de Olivos. Desde su propio entorno no confirmaron si hay invitados confirmados, pero marcan que eligió no viajar a ningún destino para continuar con su trabajo en el primer día del 2026.

En la Casa Rosada optaron por cierto hermetismo para confirmar cuál será la modalidad de los festejos del Presidente. Dos de los integrantes de la Mesa Política de Milei marcaron que no había reuniones de trabajo ni para el 31 de diciembre ni para el 1 de enero. “No hay nada y cada uno tiene un espacio para descansar para lo que viene”, dijo a Infobae un estrecho colaborador libertario.

Desde que asumió en diciembre de 2023 que Milei se ha caracterizado por no realizar importantes festejos al interior de la Quinta de Olivos y de no viajar de vacaciones, siquiera para ir a la Residencia Presidencial de Chapadmalal, pensada para que los jefes de Estado pudieran recluirse unos días para descansar de la función pública. Hasta ahora, el libertario no conoce sus instalaciones.

En particular, en la medianoche del 1 de enero acostumbra dar un mensaje a la población con vistas a lo que será el año por venir. Este año no será el caso. “No va a dar ningún mensaje público”, avisaron sus voceros oficiales.

“Se vienen tiempos felices en Argentina”, tituló su mensaje a las 00:00 del 2025 que compartió por sus redes sociales, donde sostuvo que “estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en nosotros”.

Fuente: Infobae