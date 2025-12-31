La advertencia del DT de la Roma a Boca sobre el futuro de Paulo Dybala

Boca no abandona el sueño de incorporar a Paulo Dybala quien, con la llegada de Leandro Paredes, no ve con malos ojos aterrizar en el Xeneize. En este mercado parece difícil, pero lejos de darse por vencido, el club apunta a junio próximo.
En principio, la Joya tiene contrato en Italia hasta mediados de 2026, pero aún no surgió nada respecto a su posible renovación. De todos modos, su entrenador, Gian Piero Gasperini, reconoció su importancia.
"La Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente", remarcó Gasperini tras la última victoria contra Genoa.
Luego, fue claro con su valoración respecto al argentino: "Si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de esta noche. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo".