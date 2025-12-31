Qué dijo Juan Pablo Valdés sobre la Fiesta Nacional del Chamamé

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, aseguró que la realización de la Fiesta Nacional del Chamamé está condicionada por la emergencia climática que atraviesa la provincia. En declaraciones con Radio Sudamericana, sostuvo que con la capital inundada no puede estar pensando en el festival.

Valdés explicó que, aunque la grilla artística ya fue armada y existe una preconfirmación de los artistas, aún no se avanzó con la confirmación definitiva. Esto último requiere notificar formalmente a cada uno sobre fechas y escenarios.

Prudencia

El mandatario señaló que la continuidad de las lluvias y el estado de las zonas afectadas por inundaciones obligan a la prudencia. “Necesitamos estabilidad del tiempo, el pronóstico extendido, y a partir de ahí tomar decisiones”, indicó.

El gobernador destacó que la realización del evento será evaluada de manera permanente según la situación climática: “Todo está sujeto a la situación climática; de que va a salir, va a salir". "Si entendemos que se puede, lo vamos a hacer, siempre prestando atención a la situación de las ciudades”, concluyó.