Goya se prepara para vivir el Carnaval 2026 con una presentación en la Costanera

La ciudad de Goya comenzará a palpitar el Carnaval 2026 con la presentación oficial de los Carnavales Goyanos, que se realizará el viernes 2 de enero, desde las 20 horas, en la Costanera Norte, Playa El Inga, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, autoridades municipales y representantes de las seis comparsas participantes darán a conocer los detalles de las lunas carnavaleras de esta nueva edición de la tradicional fiesta de Momo, una de las más convocantes del sur de Corrientes.

Adelanto del Carnaval 2026

Cada comparsa contará con 30 minutos de presentación, tiempo en el que mostrarán a sus figuras destacadas, entre ellas reinas, reyes, bastoneras, pasistas y baterías, generando un anticipo del espectáculo que se vivirá durante las noches de carnaval.

Desde la organización invitaron a la comunidad a asistir con su silleta, para disfrutar de una noche pensada para toda la familia y comenzar a vivir el espíritu carnavalero que caracteriza a la ciudad.

Cronograma de presentaciones

20:30: Oh Bahía

21:00: Aymara

21:30: Aramí

22:00: Tropical

22:30: Porambá

23:00: Ita Verá

La presentación reunirá a las seis comparsas que animarán el Carnaval Goyano 2026, marcando el inicio formal de una de las celebraciones culturales más importantes de la región.