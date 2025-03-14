Celebra sus 100 años la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Con una transmisión directa a 100 ciudades del país, la Iglesia de "Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" organizará una devoción especial para conmemorar el centenario del establecimiento de la Iglesia en Sudamérica. El encuentro será mañana a las 18 horas en Cazadores Correntinos 4630 de la ciudad capital.

Como motivo del festejo de los cien años, el evento reunirá a líderes y miembros de la Iglesia para reflexionar sobre su historia, legado y contribución a las comunidades locales. Además, contará con la participación del arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik como así también con autoridades y líderes de opinión del ámbito político, cultural, religioso y social.

La transmisión comenzará desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conectando a los centros de reunión de la Iglesia en todo el país. Posteriormente, se llevará a cabo una segunda parte de la reunión, enfocada en la comunidad local, donde los asistentes podrán recorrer el edificio y participar en entrevistas con representantes de la Iglesia y líderes invitados.

Cabe recordar que la Iglesia de "Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" tiene más de 490.000 miembros en Argentina y 736 unidades organizadas en todo el país. Su misión es fortalecer los lazos de fe, servicio y comunidad, promoviendo programas de voluntariado como "Sirve Ahora", la plataforma de historia familiar "Family Search" y las iniciativas de "Bienestar y Autosuficiencia".

