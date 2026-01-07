Cambia la gestión de la Ruta 14: qué pasará en Corrientes con los peajes

Este martes se firmaron los contratos sobre la concesión que otorga la explotación, administración y mantenimiento de rutas nacionales. Se trata de los 741 kilómetros que constituyen los Tramos Oriental y Conexión, integrantes de la Etapa I de La Red Federal de Concesiones. A partir de este miércoles la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. gestionará del Tramo Oriental, que incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y parte de Corrientes.

En tanto la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., hará lo propio en el Tramo Conexión, es decir del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe..

Desde Vialidad indicaron que "los nuevos valores de los nuevos peajes serán de $1000 el puente Rosario-Victoria y $1900 los de la ruta 12 y la 14". Se aplicarán dentro de 48 horas.

Según la información brindada por el sitio de TelePase, en Corrientes la administradora tiene a cargo la zona de Las Piedritas en Paso de los Libres (donde hasta ahora figura sin costo de peaje). En tanto la ruta 12 se sostienen con cobro los de Santa Ana, Ituzaingó, Riachuelo y el puente General Belgrano.

La Etapa I está conformada por más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, el cual facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay.

La firma del contrato corresponde a un plan más amplio que el Gobierno presentó como la conformación de una Red Federal de Concesiones, que consta de más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas.

El objetivo del Ejecutivo es reducir costos para el sector productivo y reemplazar un modelo considerado “deficitario” por uno que será “transparente, competitivo y sin subsidios directos del Tesoro”.

Cómo tramitar TelePASE y acceder a descuentos

Con el inicio de la nueva concesión y la reactivación del cobro de peajes desde el 6 de enero, Autovía del Mercosur informó a los usuarios que el sistema TelePASE ya puede gestionarse de manera “online, rápida y segura” a través de plataformas oficiales.

TelePASE es el sistema de pago electrónico que permite circular por las estaciones de peaje sin necesidad de detenerse, agilizando el tránsito y mejorando la seguridad vial. La adhesión al servicio puede realizarse por internet mediante distintas opciones digitales habilitadas.

Entre las alternativas disponibles, se encuentra el sitio oficial de TelePASE, donde los usuarios pueden iniciar el trámite, gestionar su cuenta y activar el dispositivo para circular por toda la red habilitada. También es posible adherir al sistema a través de la plataforma MODO o desde la billetera digital Mercado Pago, opción que no requiere contar con una tarjeta de crédito tradicional.

