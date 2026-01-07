Corrientes: dos muertos tras el vuelco e incendio de un camión por Ruta 12

Un accidente en Ruta 12 provocó la muerte de dos personas tras el vuelco y posterior incendio de un camión de reparto. Ocurrió a la altura del Arroyo González, a pocos kilómetros de la localidad de Empedrado.

Según se informó, el conductor habría perdido el control y volcó sobre la calzada. No se registraron choques con otros vehículos, pero el camión se incendió y ocasionó la muerte de los dos trabajadores que se desplazaban en el rodado.

La información fue confirmada por Emanuel Lavatte, jefe de los Bomberos Voluntarios de Empedrado, quienes continúan en el lugar del siniestro.

Como consecuencia del operativo, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 permanece completamente cortado. Hasta el momento no se dio a conocer la identidad de las víctimas.