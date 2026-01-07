Rige una alerta amarilla por tormentas durante tres días en Corrientes

La provincia de Corrientes volvió a tener una jornada de intenso calor, con una sensación térmica que casi pisa los 40°C, pero ahora se espera que un sistema de tormentas llegue a la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este miércoles, jueves y viernes. Se espera un leve descenso de temperaturas durante dos días.

Nuevamente lluvias en Corrientes

Alerta amarilla durante la noche del miércoles, jueves y viernes. Fuente: SMN

Si bien las lluvias ya comenzaron a desarrollarse en ciudades como Santo Tomé, en la capital se espera que llegue en las últimas horas de este miércoles con un 70% de probabilidad.

Las precipitaciones podrían seguir durante la jornada de este jueves con chaparrones por la mañana pero tormentas aisladas durante la tarde y noche, con un 70% de probabilidad. En cuanto a las temperaturas se espera que continúe el calor con máximas de 32°C y mínimas de 23°C con vientos de 42 a 50 kilómetros por hora durante la noche.

Las tormentas fuertes persistirán durante la madrugada, tarde y noche del viernes, con un 70% de probabilidad según el ente nacional. Este día, recién se comenzará a sentir un leve alivio en cuanto al termómetro ya que se espera que oscile entre los 21°C y 26°C.

Estas condiciones podrían persistir durante el sábado con tormentas aisladas y chaparrones. La temperatura se mantendrá entre los 27°C y los 21°C. Sin embargo, para el domingo se espera que vuelva a ascender con máximas de 31°C, pero ya sin alerta meteorológica.