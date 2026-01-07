Previsiones para el transporte urbano en 2026: "El sistema de Corrientes está colapsado"

El defensor de los Vecinos de Corrientes, Agustín Payes, mantuvo una reunión con el intendente Claudio Polich en la que analizó la situación del transporte público de pasajeros en la ciudad y remarcó la necesidad de una profunda actualización del sistema de colectivos.

En diálogo con la prensa, Payes señaló que el encuentro permitió avanzar en temas que podrían comenzar a resolverse de cara a 2026. “Creemos que esta es una de las primeras decisiones que va a tomar el intendente. Por supuesto, desde la Defensoría aportamos nuestro seguimiento técnico de la demanda del sistema”, expresó.

El defensor fue contundente al describir el estado actual del transporte urbano: “Para nosotros es un sistema absolutamente colapsado, y los números lo muestran”. En ese sentido, explicó que desde hace casi dos años la recaudación del sistema se sostiene principalmente a través de subsidios municipales y provinciales, y no por el aporte de los usuarios.

Consultado sobre la posibilidad de prorrogar la concesión vigente, Payes sostuvo que el problema no pasa por quién presta el servicio, sino por las condiciones del contrato. “Este pliego fue diseñado hace diez años, con condiciones sociales, políticas y económicas muy distintas a las actuales. Es momento de actualizarlo”, afirmó.

Entre las principales deficiencias del sistema, mencionó la baja frecuencia de las unidades, los problemas de seguridad y el estado de los colectivos. “No se cumple con la antigüedad máxima de diez años, hay unidades que se rompen y no llegan, y eso lo percibe claramente la gente”, detalló.

Payes también cuestionó la relación entre el precio del boleto y la calidad del servicio. “Tenemos una de las tarifas más caras del país, pero la gente no valora el sistema porque no responde a sus necesidades. Hoy el transporte funciona gracias a los subsidios, cuando debería financiarse principalmente con la tarifa plana, como sucede en sistemas sanos de transporte en el mundo”, explicó.

Finalmente, advirtió que la falta de confianza en el servicio público empuja a los vecinos a optar por otras alternativas, como el uso de motos o servicios informales, lo que termina debilitando aún más al sistema. “Si se generan condiciones para que la gente vuelva a subirse al colectivo, eso no solo revitaliza el transporte, sino que también genera una dinámica económica positiva para la ciudad”, concluyó.