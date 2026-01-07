Secuestraron celulares ilegales, valuados en más de $25 millones

Dos mujeres, fueron demoradas por personal policial del Puesto Caminero "Paso Cerrito", en el límite entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos con una carga ilegal de celulares valuados en más de $25 millones.



Los efectivos realizaban controles vehiculares y de documentación cuando demoraron la marcha de un Volkswagen Taos, ocupado por dos mujeres mayores de edad, ambas con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quienes regresaban desde la República del Paraguay.

En un control exhaustivo sobre el rodado, advirtieron en la parte lateral izquierda del baúl una ventana con tapa mal colocada que dejaba ver teléfonos celulares en los paneles.



Pusieron en conocimiento al Juzgado Federal de Concordia, que dispuso que se realicen procedimientos acordes al artículo 230 bis del C.P.A. Ante la presencia de testigos ampliaron la requisa y al momento de abrir el capot observaron más teléfonos celulares en el motor y laterales.

Contabilizaron un total de 131 aparatos de diversas marcas y modelos que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Dirección General de Aduanas, donde se informó un valor aproximado de la mercadería superior a los $25 millones.



Se ordenó la correcta individualización de las ocupantes que quedaron en libertad supeditada a la causa.