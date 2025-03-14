Asumieron las autoridades del PJ y se proclamó a Tincho Ascúa como candidato a gobernador

El Partido Justicialista realizó la asunción de sus autoridades partidarias y electivas en las categorías provinciales y municipales. En este acto asumió la presidencia del Concejo Provincial, Ana Almirón y se proclamó la candidatura a gobernador de Martín “Tincho” Ascua, junto con los demás miembros del PJ.

En un local partidario colmado de militantes de diferentes lugares de la provincia, asumieron las autoridades constituidas y elegidas democráticamente por las y los peronistas correntinos. Se trató de un acto encabezado, en una parte por la Junta electoral partidaria que llevó adelante el proceso institucional de manera legítima y legal, para luego dar lugar a la conformación de la Mesa Directiva del PJ correntino.

La presidenta de la Junta Electoral, Marcela Villegas, hizo la entrega administrativa y la proclamación de la Ana Almirón como presidenta partidaria, en lo que fue calificado como un momento histórico luego de 6 años de intervención.

“Quiero hacer un reconocimiento enorme en Teresa García y Máximo Rodríguez por esa labor de compañeros, por esa labor de ser los gestantes, con los que vivimos, por lo que hicieron y sobre todo por escuchar a los compañeros y compañeras”, dijo Almirón, al hacer uso de la palabra.

La presidenta electa del PJ luego se dirigió a la militancia en general indicando que “la verdad que siento un enorme orgullo hoy, no solamente porque vamos a tener un partido normalizado, porque vamos a tener un partido fuerte, pero quiero pedirles ayuda. Esto no se hace sola. Esto no es una construcción unitaria de alguien. Esto es una construcción colectiva”.

Respecto al año electoral, dijo “esto recién comienza y necesitamos la ayuda de todos, porque tenemos que tener un partido que deje de representar a la dirigencia y empiece a representar al pueblo de Corrientes, que empiece a mirarse frente a los problemas de la ciudadanía, y no más solo a la dirigencia”.

“Quiero abrazar a cada compañero y compañera de este Partido Justicialista que se sienta parte, que se sienta parte de la transformación de nuestra provincia de Corrientes. Esos son los verdaderos objetivos que tenemos que tener nosotros. Y la verdad es que todo eso sirve si nosotros tenemos objetivos claros. Hoy el partido justicialista de la provincia de Corrientes tiene un candidato a gobernador: Martín “Tincho” Ascúa”, agregó.

“Tenemos el liderazgo de Martín “Tincho” Ascúa. Hoy vamos a encolumnanos detrás de Tincho para caminar la provincia. Estamos convencidas. “Tincho” viene y convierte la provincia de Corrientes. Pero sobre todas las cosas hay algo que le faltaba mucho al pueblo correntino, que es que lo escuchen”. Dijo Almirón.

Acto seguido Almirón puso en posición de cargo a los miembros de la Mesa Directiva y el Consejo Provincial y, finalmente, como presidente de partido proclamo la candidatura a gobernador de Martín “Tincho Ascúa.

Martin “Tincho” Ascua

Como candidato a gobernador de PJ Corrientes, el intendente de Paso de los Libres agradeció a las autoridades nacionales del Partido Justicialista Nacional y especialmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el trabajo realizado por la normalización.

“También quiero agradecer a cada uno de estos compañeros, de mis compañeros, de nuestros compañeros que hoy tienen la enorme responsabilidad, no solamente para el pueblo peronista, sino para el pueblo correntino de organizar, de juntarnos, de unirnos para proponerles una provincia nueva, una provincia con esperanza, con sueño, justa, equitativa, que la vamos a empezar a construir entre todos” dijo Ascúa.

“Ustedes me han dado la enorme responsabilidad de representarlos en esta batalla que va a ser por la contienda electoral, en este bagaje de sueños que venimos arrancando, sobre todo aquellos que venimos del interior, pero de toda la provincia, pero también quiero poner las cosas en su lugar. Una candidatura es una síntesis, una síntesis de un proyecto, una síntesis de voluntades, una síntesis de sueños, una síntesis de querer avanzar hacia una provincia más justa”.

Luego envió un mensaje interno hacia el peronismo correntino: “Compañeros y compañeras, quiero decirles que nuestra elección interna terminó domingo. Ahora es fundamental y es importante que estemos todos unidos. Como dije mil veces, la elección interna no es otra cosa que una herramienta, un instrumento de organización, de orden y de unidad para un fin muchísimo más superior, que es armar ese gran frente, no solamente con otros partidos políticos que sueñan también con una provincia distinta, sino con los sectores de la sociedad, con los correntinos, que, a través de la historia, sueñan con una provincia más justa”.

“Compañeros y compañeras, llegó el momento. Llegó el nuestro momento. Pero llegó el momento de cada uno de los correntinos. Abracemos y salgamos a recorrer esta maravillosa provincia, rica en recursos naturales, rica en su gente, pero sobre todo con una enorme vocación y capacidad para crecer y hacer valer nuestros sueños”, cerró.

El acto finalizó con la tradicional marcha peronista entonada por la multitud que se congregó en la sede del PJ Corrientes.