El Gobierno provincial entregó 13 viviendas a familias relocalizadas de la capital

El Gobierno de la provincia de Corrientes informó este miércoles que entregaron 13 viviendas del programa Autogestivos construidas en el barrio Dr. Montaña Sur de la ciudad de Corrientes.

Estas unidades están destinadas a la relocalización de familias de distintos asentamientos en lo que trabaja socialmente el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO).

El acto de entrega se realizó en el lugar de emplazamiento de las viviendas y estuvo presidido por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich y el interventor del INVICO, Lizardo Germán González, contándose además con la presencia de adjudicatarios, familiares de estos y funcionarios provinciales.

Dichas viviendas están ubicadas en la manzana 26 del barrio Dr. Montaña Sur, demarcada por las calles Conte, Guidobono, 22 y 7 y responden a un prototipo habitacional con posibilidades de crecimiento que favorecen la ventilación e iluminación natural, permitiendo a la vez una mejor organización y distribución de los espacios. Estas soluciones habitacionales cuentan con dos dormitorios y poseen una superficie de más de 56 m2.

Al respecto el ministro Polich explicó que estos planes autogestivos son emprendimientos habitacionales que “combinan la ayuda del Estado con la colaboración de los beneficiarios”.

“Los mismos se desarrollan en asentamientos precarios, donde los beneficiarios participan en la construcción de las viviendas con la debida asistencia técnica, social y financiera por parte de la Provincia, a la vez que se los capacita en oficios de construcción”, indicó y agregó que "otro objetivo es la promoción de la organización vecinal para el uso y mantenimiento de los espacios comunes y privados”.