Milei le pidió respaldo al Congreso para avanzar en el acuerdo con el FMI

El presidente, Javier Milei había anticipado que enviará un pedido de apoyo al Congreso para que apruebe un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional). El objetivo del Gobierno es reforzar las reservas del Banco Central y avanzar en la eliminación del cepo cambiario.



Javier Milei abrió el sábado por la noche formalmente las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso con escasísimos anuncios, sin menciones a la polémica por $LIBRA y con una mención fugaz a los nombramientos por decreto en la Corte Suprema. Frente a un recinto semivacío por la ausencia masiva del peronismo K, el presidente inauguró en los hechos mucho más que el año legislativo: le dio el puntapié inicial a la campaña, con un discurso de tinte electoral y con vistas al recambio legislativo de diciembre próximo.



“Los invitamos a juzgarnos nuevamente, pero esta vez por nuestros resultados”, dijo primero el presidente con un golpe en el atril, antes de enumerar vagamente una serie de proyectos y de anunciar que enviará próximamente el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el Fondo Monetario, urgido en la acumulación de reservas. En ese sentido, Milei agregó: “Estas reformas podrán ser abordadas o bien durante el periodo legislativo, o las abordaremos a partir del 11 de diciembre de este mismo año”. “Me imagino que esta zona se va a poner un poquito más violeta”, siguió, y miró hacia la izquierda, a las decenas de bancas vacías en el sector que habitualmente ocupa Unión por la Patria, que vació el recinto.

Con la supuesta excusa de la polémica por $LIBRA, cuya trama llegó en las últimas horas a dos de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos.

La incomprensible ausencia del kirchnerismo fue capitalizada entonces por Facundo Manes, del radicalismo disidente, que minutos después se trenzaría con Milei en una discusión en pleno discurso cuando el diputado empezó a hacer mención a los gritos a la polémica por la fallida promoción de la criptomoneda $LIBRA con una constitución en sus manos. El jefe de Estado se prestó al juego. Una vez terminada la sesión, Manes se cruzó en los pasillos con Santiago Caputo, el principal asesor presidencial, y lo que siguió ya es historia conocida. Tanto que, según un relevamiento realizado por la consultora AdHoc, el discurso presidencial del sábado generó en la conversación en redes una negatividad en torno al mandatario del 52%, y el principal asesor del gobierno se convirtió en el término más utilizado en el universo digital. De esta manera, el consultor volvió a quedar otra vez en el centro de la escena, como en la entrevista presidencial de hace algunas semanas en la señal TN.

A diferencia del anterior inicio de sesiones, cuando sorprendió en plena tensión con la oposición con la convocatoria a un acuerdo amplio y finalmente frustrado que denominó de manera pomposa “Pacto de Mayo” -el sábado lo mencionó muy al pasar en el discurso-, como un gesto de distención que tenía como objetivo la aprobación de la ley bases, Milei esta vez es plenamente consciente que tendrá en los próximos meses poca colaboración por parte de un Congreso que ya de por sí, se ha demostrado, baja notablemente su producción en años electorales.

Se suma, además, la dispersión en la oposición dialoguista, la tensión in crescendo con la cúpula del PRO, es decir Mauricio Macri, y el desgaste lógico de un gobierno que sigue concentrando la atención de buena parte del electorado y es el principal ordenador de la oferta electoral.

“Queremos darle la oportunidad a este Congreso de acompañarnos en este proceso. Si fueran a declinarla, francamente no nos sorprendería. Sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo eligió, librando la batalla que haya que librar en todos los frentes. Pelearemos en el Congreso, en las provincias y municipios, de local en las redes sociales, y en la calle si así lo demanda la historia. Jamás nos vamos a rendir”, subrayó hacia el final del discurso y al hacer hincapié en las negociaciones con el Fondo y en la obligatoriedad de pasar por el Congreso, como está estipulado técnicamente desde la época del ex ministro Martín Guzmán.

Fue el anuncio más contundente, tal vez el único, una semana después de la gira por Washington y de la reunión que mantuvo con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo, y el propio Donald Trump.

Se trata, en definitiva, de la única iniciativa que el gobierno cree que puede tener el visto bueno del Congreso antes del recambio legislativo. Después del discurso, de hecho, desde el radicalismo libertario y desde el PRO dejaron trascender que apoyarán al Ejecutivo así como lo hicieron con el anterior gobierno, durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando envió al Parlamento la renegociación con el FMI liderada por Guzmán y rechazada entonces por el cristinismo, un posicionamiento que terminó con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque en Diputados.

En otros bloques menos dialoguistas, no obstante, ya avisaron que pondrán condiciones para su aprobación: quieren que se incluya en la discusión por el presupuesto, otra vez prorrogado por el Ejecutivo.

En el inicio de la campaña, Milei se dedicó además el último fin de semana a confrontar con Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. En el discurso del sábado fue menos vehemente que el día anterior, cuando pidió la renuncia del gobernador y la intervención del Estado bonaerense, una maniobra que no tuvo el efecto deseado: logró aglutinar al peronismo provincial detrás de la figura del ex ministro en plena tensión con Cristina Kirchner y La Cámpora. El sábado por la noche, por caso, Kicillof se solidarizó públicamente con Manes, increpado de mala manera por Caputo en los pasillos del Congreso.

En ese distrito se dirime, en buena medida, el recambio legislativo de diciembre. Manes ya estaba decidido a ser candidato, y a tratar de convocar a un sector del peronismo no K que no se referencia ni con la ex presidenta ni su hijo Máximo, ni con el gobernador. El neurocirujano mantiene, por ejemplo, buena relación con un grupo de intendentes, en particular con Julio Zamora, de Tigre.

No sería, en ese contexto, un problema para La Libertad Avanza, que ve con buenos ojos que se atomice la oferta peronista. Pero sí es un dilema para la ex coalición de Juntos por el Cambio, en especial para el PRO, que por ahora no pudo forzar un acuerdo con el gobierno a pesar de la insistencia de algunos de sus principales referentes bonaerenses, como Diego Santilli, que debe renovar su banca. Alejandro Finocchiaro, que apludió buena parte del discurso presidencial del sábado, es otro de los que renueva.

Por eso, el mensaje de inauguración de sesiones, muchísimo menos brilloso que el del año pasado, estuvo atravesado de punta a punta por una épica de campaña en vísperas del inicio del calendario electoral que ya está a la vuelta de la esquina: solo este mes hay cierre y presentación de alianzas en Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, y cierre de listas en la ciudad de Buenos Aires, previo a una seguidilla de elecciones en todo el país hasta las generales de octubre.

Karina Milei, la hermana del mandatario, está a cargo de la estrategia electoral, del armado del partido de La Libertad Avanza y de la recepción de aquellos dirigentes interesados en sumarse al proyecto. Sin el visto bueno de la funcionaria es imposible sumarse al gobierno. Ella quiere dirigentes leales. Está en pleno scouting. No es tarea fácil. Más bien lo contrario. La polémica por las criptomonedas le puso una pausa a las negociaciones, más allá de las discrepancias entre las estructuras partidarias del oficialismo y el PRO, cada vez más evidentes.

Milei agradeció el sábado efusivamente a su gabinete, e hizo especial mención a Luis Caputo, a Federico Sturzenegger y a Patricia Bullrich, tres ministros que pasaron por la administración macrista de Cambiemos y que están eufóricos con esta gestión. Pero no hubo ni una sola mención al PRO o a ningún otro bloque dialoguista, y mucho menos al ex presidente Macri, al que convocó el año pasado a Tucumán al fallido “Pacto de Mayo” que, a pesar de su creación por decreto, no hubo ni siquiera novedades en cuanto a su conformación. Pasó lo que todos preveían: que sería simplemente un anuncio pomposo y que, como tantas otras iniciativas, después quedaría en la nada.

El gobierno no quiere depender más del PRO en el Congreso, y el PRO de Macri, que apoyó todas y cada una de las iniciativas oficiales, con excepción del DNU de la SIDE, se siente destratado. El objetivo de Milei es engrosar los bloques en el Senado y en la Cámara baja, y que cada negociación parlamentaria no sea “una moneda en el aire”, como reflexionó en estos días uno de los operadores que intentó durante todo el segundo semestre y el verano que el pliego de Ariel Lijo tenga el visto bueno de la Cámara alta. Macri, muy fastidiado con Milei y su entorno, proyecta, por ahora, una campaña unilateral.

Milei no pone en juego ninguna banca. Cualquier performance significará, en ese contexto, bloques más robustos en ambas cámaras. Lo saben Macri y los dirigentes del PRO que propician un acuerdo con la Casa Rosada. En la inauguración de la campaña, la transmisión oficial mostró ayer en varios tramos a los diputados de ese espacio que aplaudieron el discurso. Muchos de ellos imaginan una campaña conjunta. Entre los gobernadores de ese sector, se hicieron presentes Ignacio Torres, de Chubut, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El primero mantiene canales de diálogo muy sólidos con el Ejecutivo. El segundo, está enfrentado en una puja durísima en la capital. De esa elección distrital del próximo domingo 18 de mayo pueden depender gran parte del resto de los acuerdos. Y la composición del recambio legislativo.

Con información de Infobae.