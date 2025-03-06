Incidentes entre manifestantes y la policía por el reclamo de jubilados

Tras una nueva protesta de jubilados frente al Congreso por su situación económica, se registraron ayer nuevos incidentes entre manifestantes y la policía. La movilización que comenzó a las 16, terminó con una serie de enfrentamientos y forcejeos.

El reclamo se desarrollaba en su comienzo sin inconvenientes, hasta que un grupo de personas intentó cortar la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. En ese momento, decenas de uniformados, tal como marca el protocolo antipiquetes, avanzaron para despejar el pavimento.

Los efectivos de la Policía Federal Argentina que intervinieron, no dudaron a la hora de responder con gas lacrimógeno y con sus palos. Incluso se pudo ver a manifestantes que recibieron golpes estando sobre la vereda, sin invadir el espacio destinado al tránsito de vehículos. También, sobre todo entre los más jóvenes, hubo quienes aprovecharon el momento para lanzar patadas y objetos contra los agentes.

Otros que fueron alcanzados por los palos fueron quienes accionaron contra los policías para intentar liberar a manifestantes que habían sido atrapados en la trifulca y estaban en el piso a punto de ser detenidos.

Con 43 grados de sensación térmica, otro de los puntos llamativos de la protesta de esta tarde, fue la presencia de un grupo de hinchas de Chacarita, quienes se acercaron para apoyar a Carlos, un jubilado que suele ser parte de los reclamos de los miércoles, es simpatizante del club y recibió golpes la semana pasada. Entre ellos, varios se pusieron en la primera línea a la hora del combate contra los policías.

“Que vengan de otros clubes. Somos todos normales, gente de trabajo, laburantes. Estaría bueno que convoquen todos los clubes. Nosotros somos afines a pelear por los derechos de Carlos y venimos a pelear por eso mismo. Pegarle a un jubilado es lo más bajo que puede haber dentro de la política. No sirve para el futuro de un país que lo vean en todos lados”, declaró ante las cámaras de C5N uno de los hinchas de Chacarita que se acercaron al Congreso.

Antes de los enfrentamientos, varios de los simpatizantes “funebreros” se unieron en un canto: “Si tocan a los viejos, qué quilombo se va a armar”. Finalmente, se armó.

Van ya varias semanas consecutivas de incidentes los miércoles frente al palacio legislativo. El 19 de febrero también se vivieron momentos de extrema tensión.

Según relataron los participantes, aquel día la situación se vio desbordaba cuando se sumaron trabajadores de la salud y de fábricas multinacionales despedidos. Una mujer perdió el conocimiento y debió ser trasladada por el SAME. Hay dos personas demoradas por los incidentes.

“Es la típica marcha de todos los miércoles de los jubilados que reclaman por los recortes salariales y medicamentos del PAMI y responde así la Policía de Patricia Bullrich con gas pimienta. Tuvimos que atender a varios jubilados y pedir ambulancia”, relató un residente del Hospital Penna que asistió a varios manifestantes. Además, aseguró que una mujer sufrió un desmayo y pérdida de conocimiento.

Una de las jubiladas que se acercó a la manifestación relató que ese miércoles hubo más gente porque se sumaron “todos los trabajadores de fábrica en lucha, del Bonaparte, del Garrahan”. “Han venido a solidarizarse con nosotros y por eso el despliegue policial”, indicó.

“Yo quisiera saber cuál es el peligro real del movimiento de jubilados porque somos pacíficos, tomamos la palabra, hacemos una asamblea y hacemos un semaforazo respetando los tiempos. No entiendo este despliegue, para mí es una demostración de poder”, agregó.

Además de los jubilados afectados por los gases lacrimógenos, hubo al menos dos policías heridos. También, a diferencia de lo ocurrido hoy, ese día se informaron dos personas demoradas por los incidentes.

Un caso similar ocurrió en diciembre pasado, cuando un grupo de jubilados se acercó a las oficinas centrales de PAMI en la ciudad de Buenos Aires para exigir su “inmediata restitución” el acceso a medicamentos gratuitos. En ese entonces hubo empujones e insultos, aunque de todos modos la situación violenta no pasó a mayores.

