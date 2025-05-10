Junto a Valdés, Martín Tetaz brindó una charla sobre el futuro de la economía y el trabajo

Junto a Gustavo Valdés, el diputado nacional y economista Martín Tetaz, brindó una charla fundamental sobre los desafíos del futuro económico y laboral del país.

El evento, que se desarrolló en la noche del viernes en el Comité Central de la UCR en Corrientes ante una sala colmada, fue organizado por la Juventud Radical y reunió a importantes figuras del radicalismo provincial y nacional.

Con un fuerte respaldo político e institucional, Valdés encabezó la jornada en su rol como presidente del Comité Central de la UCR, y estuvo acompañado en el escenario por los senadores Eduardo Vischi, Sergio Flinta y Henry Fick.

Durante el encuentro, Tetaz expuso sobre las transformaciones globales en el mundo del trabajo y la economía, y enfatizó la necesidad de adaptar los sistemas educativos a los nuevos tiempos. “El radicalismo debe liderar esta discusión sobre el futuro que queremos para la Argentina”, sostuvo, al tiempo que elogió la convocatoria y el espíritu de debate generados en Corrientes.

En ese sentido, destacó: “Aquí el radicalismo respira vida. Veo jóvenes, familias, compromiso. Esto es lo que necesitamos replicar en todo el país”. Asimismo, subrayó el liderazgo de Valdés, a quien definió como “una referencia nacional por su visión de gestión y por tener siempre un proyecto claro sobre el futuro de Corrientes”.

La jornada no solo marcó una instancia de formación y debate, sino también un reconocimiento a la capacidad de convocatoria del gobernador Valdés, quien continúa posicionando a Corrientes como un faro del pensamiento y la renovación dentro del radicalismo argentino.