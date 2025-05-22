Valdés: "Si Ricardo Colombi se baja de su candidatura, que me llame por teléfono"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este jueves a un posible diálogo con Ricardo Colombi, de cara a las elecciones en la provincia.

"Si Ricardo Colombi se baja de su candidatura (a gobernador), que me llame por teléfono", afirmó y además, descartó un posible acuerdo con Pedro Cassani.

En declaraciones a radio Dos, el mandatario indicó que Colombi está armando su propio espacio, mientras que él está avocado al armado de "Vamos Corrientes".

En el marco del diálogo en la emisora, dejó algunas definiciones claves del estado interno del partido, de su futuro en las elecciones como así también de su opinión respecto de los otros candidatos que disputan la gobernación.

Respecto al futuro candidato a gobernador dijo que desea que: "Al próximo gobierno le vaya mejor que a mí. Pero hay algo, y es que, tenés que tener la suficiente fuerza para ser gobernador pero más importante es tener la generosidad de irte".

Consiguientemente expresó su posición al finalizar su mandato y aclaró que: “Voy a estar donde diga el equipo”. Y agregó: “No tenemos todavía fecha de elección, estamos dentro de los plazos constitucionales y no vamos a sorprender a nadie. Mientras tanto, seguimos gestionando con la cabeza puesta en eso”.

Durante toda la nota se mantuvo en la camino de la ley, no sólo en relación a su renovación en sillón como gobernador sino en definir la fecha próxima de las elecciones. "Cuando sea el momento oportuno, lo diré", dijo. Agregó, además, que “Soy consciente de que mi mandato tiene un lapso de tiempo y quiero que se termine cualquier tipo de reelección indefinida. Hay que tener ese tipo de decisión, hay que tener periodicidad en las funciones. Hay que avanzar por este camino”.

También se refirió a los posibles candidatos a gobernador dentro de la alianza "Vamos Corrientes". El mandatario aseguró que midieron encuestas con Eduardo Tassano, actual intendente de la capital, Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador, y del senador Eduardo Vischi, entre otros referentes del oficialismo.

En relación al candidato del ELI (Encuentro Liberal) y sus aliados, expresó tensión al decir: “Nadie puede creer que después de ocho años se den cuenta de que está todo mal”, ironizó. Y añadió: “O son muy mentirosos, o son muy torpes”.

"Cómo puede ser que hayan estado en el gobierno y durante años de gestión no hayan criticado nada. Para mí, ellos no están en el camino de la construcción ni del proyecto que veníamos pensando".

Al respecto, con un tono más sentimental agregó que: "esto duele, duele mucho porque hay muchas injurias y calumnias, pero más que nada por nuestros hijos, familia y nuestra gente. No me sacan de eje, al contrario, sólo demuestran los sucios que son en estas elecciones. Es lamentable y acá nos conocemos todos", concluyó.

Además, presentó la posición del ELI con una analogía: "No se puede trabajar en Boca y querer que gane River. Eso es incompatible”.

En este contexto, anunció que Javier Silva (PRO) reemplazará a Juan José Amhar al frente de la Dirección de Comercio.

El gobernador también volvió a hablar sobre la posición del gobierno nacional en materia económica y dijo: “La Nación busca equilibrio fiscal. Nosotros lo logramos durante siete años y ahora estamos en etapa de crecimiento”, señaló.

Valdés cerró reafirmando su compromiso con la gestión actual hasta terminar su mandato y le deseó lo mejor al próximo candidato, desde una perspectiva de fe, voluntad, fuerza pero sobre todo de generosidad cuando hay que irse del poder.



