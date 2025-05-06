¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Dos nuevas renuncias en el gobierno provincial

Ya son cinco las dimisiones de funcionarios que militan en el partido Encuentro Liberal.

Por El Litoral

Martes, 06 de mayo de 2025 a las 12:07

Durante la mañana de este martes el subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar, y el subsecretario de Turismo, Carlos Luis Gatti, se sumaron al grupo que renunció a sus cargos al principio de la semana.

Ahmar, quien forma parte de Encuentro Liberal (ELI), asumió su cargo en diciembre de 2021. Por su parte, Gatti hizo lo propio en febrero de 2022.

En las nota enviadas, ambos ex funcionarios justifican que su renuncia “responde a cuestiones de índole estrictamente personal”.

Ahmar, quien se dirigó al gobernador en su dimición, finalizó su comunicado, diciendo “quedo a disposición para colaborar con una transición ordenada y facilitar el traspaso de responsabilidades”.

En tanto que Gatti anunció a la Ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, que se retiraba de su cargo.

Es un hecho que la alianza entre ELI y Vamos Corrientes se desgastó, produciendo la salida de funcionarios ligados al primer bloque mencionado.

