Corrientes: movilización peronista por Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema

Una movilización peronista se registró este martes por la tarde en la Costanera de Corrientes tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los militantes se concentraron en el busto de Néstor Kirchner, debajo del puente, donde llegaron con banderas y pancartas en apoyo a la expresidenta. En el lugar, por el momento, no se registraron incidentes, a pesar de la presencia de la Policía de Corrientes.

Detalles del Fallo de la Corte Suprema

Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti declararon culpable de asociación ilícita y administración fraudulenta a la expresidenta por el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz.

Con esta decisión, la exvicepresidenta queda inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos. Es decir, no podrá ser candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires, como había anunciado días atrás.

Ahora, el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) notificará a Cristina Kirchner del fallo y deberá determinar cómo se efectivizará la pena.

En 2022, la expresidenta había sido condenada por el TOF 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta. La pena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023, pero el tribunal oral y los camaristas rechazaron incorporar la figura de asociación ilícita.