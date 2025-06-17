“Goya tiene enormes posibilidades con candidatos a intendente como Paleari y Gortari"

El candidato a la gobernación Martín “Tincho” Ascúa, posicionó hoy a Lisandro Paleari y Cecilia Gortari como “excelentes candidatos” con los cuales el espacio opositor “tiene enormes posibilidades de ganar Goya”. “El peronismo es el único espacio que puede vencer en la municipalidad”, indicó.

Ascúa visitó este martes la ciudad de Goya, donde destacó el volumen político del espacio opositor al radicalismo de Valdés y de donde saldrá un candidato a la intendencia entre Lisandro Paleari y Cecilia Gortari.

“Estoy convencido que a partir del 10 de diciembre vamos a estar gobernando Goya, donde tenemos dos excelentes candidatos con Lisandro y Cecilia, con quienes conformamos un espacio con enormes posibilidades”, dijo Tincho.

Y ratificó: “Con todo lo que significa el armado político acá vamos a ir juntos y estoy convencido que vamos a ganar Goya”.

“Se va a dejar de robar y terminar con la corrupción”, manifestó Ascúa al repasar “¿Qué hace un gobernador inaugurando una plaza? Cuando tiene que estar construyendo viviendas, arreglando los caminos de la provincia y preocuparse por la energía para los hogares y la industria ¿Qué hace poniendo miles de millones en un Museo de Arte Contemporáneo en vez de mejorar la infraestructura del parque industrial y trayendo gas natural a Goya, qué hace el Invico construyendo una pista de karting? ¿Qué película está mirando este muchacho?”

Asimismo, el candidato a gobernador puso de manifiesto que “Goya es una potencia que no solamente nos puede dar la Fiesta del Surubí, que es un fenómeno grandioso, sino que puede demostrarnos que se puede vivir mejor mejorando infraestructura con servicios”.

“Para eso se necesitan decisiones políticas que tiene que tomar un gobierno provincial y que no las toma hace más de 20 años”, amplió Ascúa en declaraciones a la radio TN Goya.

En ese sentido expresó: “Mi plan de gobierno es un plan de desarrollo” y contrastó con “Valdés, que apoya todas las políticas de Javier Milei, un poco por convicción política porque piensan lo mismo, y otro poco por la necesidad que tiene de las transferencias de la Nación”.