Fuerte avance en la construcción del Instituto de Oncología de Corrientes

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este lunes que la construcción del Instituto de Oncología de la ciudad de Corrientes ya lleva un avance de más del 80%.

Se trata del centro de salud que estará dedicado a desarrollar acciones de diagnóstico, tratamiento, prevención, docencia e investigación, con equipos de última tecnología, entre muchas otras actividades.

A su vez, es importante destacar que la cartera sanitaria que dirige Ricardo Cardozo, lleva adelante políticas de salud para brindar el mejor servicio a pacientes oncológicos. Una de las acciones que se lleva adelante son las Redes de Especialidades como la del Cáncer de Mama.

En cuanto al Instituto, el Doctor Jorge Raúl Zimerman quien está a cargo del Comité de Tumores de la Provincia y es el Director Ejecutivo del Instituto de Oncología en construcción, expresó que “hace mucho tiempo queremos que nuestra provincia tenga algo así”. Además, destacó el apoyo incondicional del Gobernador Gustavo Valdés para que ese sueño, de casi dos décadas, se concrete.

“Todos los días veo cosas diferentes en la obra. Es una construcción que hemos pensado para nuestro pueblo, podrá entrar el que desee. Es un proyecto elaborado no para diez años, sino para decenas de años”, sostuvo el Doctor Jorge Raúl Zimerman.

Al mismo tiempo, precisó que “se hará diagnóstico y tratamiento. El tratamiento con Radioterapia va por un lado y, por el otro, el diagnóstico de acuerdo a los pedidos de los médicos oncólogos”.

Habrá equipamiento para realizar tomografías, resonancias nucleares magnéticas, mamografías y equipos de medicina nuclear, entre otros.

Además, resaltó el trabajo de las personas que se están ocupando de la obra, “gente muy buena, con experiencia”.

“Es una enfermedad que tiene más de cien tipos de tumores malignos. Lamentablemente está aumentando, no frena su camino. Se estima que siga subiendo el número de pacientes. Pero, de todas maneras, se lucha y se pelea en esto”, dijo y remarcó “el cáncer no es sinónimo de muerte”.

Agregó que “depende de la prevención, diagnóstico, tratamiento y que el paciente se cuide ante cualquier signo o síntoma que pueda tener”.

El año pasado, “terminamos con 6.200 pacientes atendidos y 4.931 sesiones de quimioterapia; se internaron 639 pacientes y 122 en Cuidados Paliativos, todo esto en el Departamento de Oncología del Hospital J. R. Vidal. Entregamos 3.400 sesiones de drogas oncológicas (en toda la provincia). Queremos que nuestra gente tenga todo lo que necesita”, indicó.

“Es nuestra obligación moral y espiritual atenderlo. Acá se recibirá a todo el mundo”, sostuvo Zimerman.

En este sentido, finalizó “nuestro pueblo valora lo que se está haciendo, es para ellos, hace mucho tiempo queríamos tener algo así y ahora estamos muy cerca”.