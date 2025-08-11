El candidato a intendente Claudio Polich recorrió los eventos de la ciudad

El candidato a intendente de Corrientes, Claudio Polich, recorrió el domingo la ciudad, la cual convocó a cientos de vecinos en diferentes actividades, donde tuvo contacto con la gente.

Polich inició su recorrido en la 6ta edición del Hanami Fest, el festival de la cultura japonesa, acompañado por el actual intendente, Eduardo Tassano, y el candidato a viceintendente, Ariel Báez.

Aquí destacó la importancia de “promover y acompañar los eventos que enriquecen nuestra diversidad cultural y fortalecen la integración en la ciudad”.

Luego, estuvo en Ciudad Diseño, que se realizó en la terraza de la Costanera sobre la plaza Islas Malvinas. En diálogo con las personas de los diferentes stands, ratificó su apoyo a quienes generan valor local.

Polich se acercó un momento hasta el centro de promoción electoral de 3 de Abril y Costanera, casi debajo del Puente General Belgrano, donde compartió un momento con los simpatizantes de la alianza.

Más tarde, estuvo en el Tekové Potí del barrio Laguna Seca, una propuesta que combina cultura, recreación y servicios gratuitos para las familias.