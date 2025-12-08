Goya: un temporal de 100 milímetros provocó anegamientos temporales e inundaciones

La ciudad correntina de Goya fue azotada este lunes por un fuerte temporal que dejó un registro de 100 milímetros de agua caída, lo que generó anegamientos temporales y problemas de inundación en varios sectores, especialmente en las zonas bajas de la localidad.

Según el informe oficial del Programa de Defensas de Goya (Prodego), la intensidad de la precipitación fue el factor determinante en las consecuencias. De los 100 mm totales, 80 mm cayeron en un corto período de tiempo.

Respuesta del sistema de drenaje

El organismo municipal consignó que esta alta concentración de lluvia provocó anegamientos en varios barrios, sobre todo en aquellos con escasa pendiente.

Afortunadamente, el sistema de drenaje de la ciudad pudo responder a la emergencia:

Gravedad y Paraná: los excedentes pluviales drenaron a lo largo de las estaciones de bombeo por gravedad , debido a que el río Paraná mantiene bajos sus niveles de agua.

Bombas hidráulicas: en dichas estaciones, y siguiendo los protocolos de situaciones de emergencia, se pusieron en funcionamiento las bombas hidráulicas para agilizar la evacuación del agua.

Durante y después del desarrollo de la tormenta, el personal del Prodego trabajó intensamente en el apoyo operativo de las estaciones de bombeo, la limpieza de bocas de tormenta y la atención de los reclamos de los vecinos afectados por las inundaciones.