Shakira en Vélez: horarios, setlist, accesos y todo sobre sus shows

Shakira regresa a la Argentina nueve meses después de su show multitudinario en el Campo Argentino de Polo. Esta vez, la cantante colombiana se presenta en el estadio Vélez Sarsfield con tres conciertos agotados el 8, 9 y 11 de diciembre, en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Esta etapa final del tour por Latinoamérica lleva por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. Se anticipa una puesta en escena impactante, con bailarines, músicos y varios cambios de vestuario.

Además, se espera que el repertorio incluya canciones de toda su carrera musical, desde clásicos como Antología, Inevitable, Las de la intuición y Día de Enero, hasta hits de su último álbum como Te felicito y Monotonía.

La apertura de las tres fechas en Vélez estará a cargo de Ángela Torres, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera musical tras el lanzamiento de su primer disco, que incluye temas como Favorita, No me olvides y Friki.

Cómo comprar las últimas entradas para ver a Shakira en Velez

Aún quedan entradas disponibles para el show del 11 de diciembre en el estadio Vélez. Los tickets pueden adquirir a través de www.entradauno.com.

Los precios arrancan en $125.000 más service charge. Los valores oficiales, sector por sector, son los siguientes:

Cabecera con acceso a campo — $145.000 + SC

Campo VIP Norte y Sur — $265.000 + SC

Platea baja Norte y Sur — $245.000 + SC

Platea baja preferencial Norte y Sur — $265.000 + SC

Platea alta Norte y Sur — $125.000 + SC

Shakira en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

Apertura de puertas: 17.00

Artista invitada - Ángela Torres: 19.45

Show de Shakira: 21.00

Accesos

Puertas 2 y 6: Cabecera – Campo trasero

Puerta 9: Platea Norte (alta y baja)

Puerta 11: Palcos

Puerta 12: VIP Norte

Puerta 15: VIP Sur

Puerta 16: Platea Sur (alta y baja)

