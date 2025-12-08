Cómo estará el tiempo en Corrientes los próximos días: lluvias aisladas y ascenso de la temperatura

Luego de la jornada de intensas lluvias registradas el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que las condiciones del tiempo en la ciudad de Corrientes comenzarán a mejorar gradualmente a partir de este martes.
Cronograma del tiempo para la semana
La previsión extendida para la semana indica una tendencia a la estabilidad, con la siguiente evolución:
-
Martes: se esperan lluvias aisladas durante la mañana y parte de la tarde. La temperatura oscilará entre los 20 y los 28 grados.
-
Miércoles: el cielo se presentará algo nublado. Se prevé un leve ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 30 grados.
-
Jueves: las buenas condiciones del tiempo se mantendrán, con cielo parcialmente nublado.
Alerta por tormentas y temperaturas elevadas
A pesar de la mejoría inicial, las condiciones del tiempo podrían volver a desmejorar hacia el final de la semana laboral.
-
Viernes: el SMN pronostica un 70% de posibilidad de tormentas en la ciudad.
-
Temperaturas: a pesar del pronóstico de precipitaciones, no está previsto un descenso de temperatura significativo. Las máximas se mantendrán elevadas y no bajarán de los 32 grados durante el transcurso del viernes.