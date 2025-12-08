Estudiantes ganó el clásico y se clasificó a la final

Estudiantes se impuso 1-0 sobre Gimnasia en un histórico clásico de La Plata y se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de futbol.

Tiago Palacios, alos 16 minutos del segundo tiempo, marcó el tanto que le dio la victoria al Pincha en el Bosque.

El elenco de Eduardo Domínguez, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), chocará contra Racing por el título del certamen local de la Liga Profesional.

El desarrollo del enfrentamiento fue notablemente parejo. Ambos equipos tuvieron dificultades para imponer las condiciones en la cancha y la fricción en la mitad del terreno de juego predominó a lo largo de los 90 minutos.

El punto de inflexión en el clásico llegó a los 16 minutos del complemento: Edwin Cetré lanzó un centro rasante desde la banda izquierda para la llegada de Tiago Palacios, quien únicamente tuvo que empujar la pelota para estampar el 1-0. Desde entonces, el León controló el trámite del duelo y jugó con la impaciencia del Lobo.

La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes se jugará el próximo sábado 13 de diciembre, con horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.