Turistas mendocinos detenidos por robo rompieron el silencio: “No somos mecheros VIP, tiramos los tickets”

Dos de los cinco turistas mendocinos que fueron detenidos la semana pasada en Miami por presuntos robos en el centro comercial Dolphin Mall rompieron el silencio en medios argentinos, defendiendo su inocencia. Diego Xiccato y Juan Pablo Rua, acompañados por su abogado Roberto Castillo, negaron ser parte de una organización delictiva o "mecheros".

La polémica surgió cuando agentes de la policía de Sweetwater detectaron movimientos sospechosos en el shopping e iniciaron una investigación que culminó con la detención del grupo de argentinos.

La versión de los turistas: "Situación confusa"

Los mendocinos argumentaron que el incidente se originó debido a un hecho "confuso" relacionado con la pérdida de los comprobantes de compra.

"Hay cosas que se pagaron con tarjeta de crédito y otras con efectivo y perdimos los tickets. Todas las etiquetas son electrónicas y tienen alarma, según nos dijeron", explicó Rua, intentando desvincularse del perfil delictivo.

Rua insistió en que sus acciones (pagos con tarjeta y hospedaje con registro de nombre) son incompatibles con un "mechero". Xiccato, por su parte, reconoció que sonó una alarma al salir de un comercio, pero afirmó que, al no entender el protocolo policial, la situación escaló rápidamente.

“Somos laburantes y gente de bien. Estamos pagando una condena social grande e injusta”, sostuvo Xiccato en una entrevista al noticiero de el trece.

Estado judicial de la causa

El abogado Roberto Castillo respaldó la versión de sus defendidos, señalando que las compras se realizaron con distintas modalidades de pago, lo que dificultó la posesión de todos los comprobantes.

Los mendocinos fueron liberados tras pagar una fianza, ya que migratoriamente no tienen impedimentos para permanecer en el país. El proceso judicial continuará en Estados Unidos con una nueva audiencia fijada para el 29 de enero.

*Con información de TN