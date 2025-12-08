La Policía de Corrientes detuvo a una pareja y recuperó celulares robados en un boliche de San Luis del Palmar

Personal de la Policía de Corrientes logró detener a una pareja e incautar varios teléfonos celulares que habían sido robados en un local bailable de la localidad de San Luis del Palmar durante la madrugada de este lunes.

Efectivos de la División de Investigación Criminal de la Comisaría de Distrito local tomaron conocimiento de varios hechos delictivos en el boliche, donde numerosas personas fueron víctimas de la sustracción de sus teléfonos celulares.

Detención e incautación de drogas

Tras llevar adelante tareas investigativas en el lugar, los uniformados lograron identificar y demorar a un hombre y una mujer que se encontraban en posesión de un bolso.

Al requisar el bolso, la Policía confirmó que contenía varios teléfonos celulares que coincidían con los denunciados como sustraídos.

Adicionalmente, el informe policial indicó que en la zona de ingreso al local, el personal que realizaba servicio adicional secuestró varios envoltorios de marihuana durante las requisas preventivas.

La pareja aprehendida, junto con los elementos recuperados y la sustancia incautada, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar para continuar con las diligencias de rigor.