Elecciones: Vamos Corrientes prometió pavimentar 2.000 cuadras en la capital

Los candidatos de Vamos Corrientes recorrieron este miércoles el barrio Víctor Colas de la capital, donde dialogaron con vecinos y militantes.

El acto contó con la presencia del actual gobernador y candidato a senador, Gustavo Valdés, junto a las fórmulas a gobernador y vice, Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard, y a intendente y vice, Claudio Polich y Ariel Báez.

Los candidatos destacaron que los vecinos del barrio les pidieron "más seguridad, más educación" y "que siga el desarrollo de los barrios". En este sentido, el candidato a viceintendente, Ariel Báez, aseguró que su propuesta busca ser la continuidad de la gestión de Eduardo Tassano e Emilio Lanari, a la que le sumarán "modernización e innovación".

Por su parte, el candidato a intendente Claudio Polich remarcó que el barrio Víctor Colas es un ejemplo de la "transformación total" que se logró a través de las obras de infraestructura.

"A este barrio lo pavimentamos hace dos años", recordó. Además, Polich anunció el compromiso de pavimentar 2.000 cuadras más en una primera etapa, gracias a la experiencia y el equipo de la Vialidad Urbana de la Provincia.

Reconocimiento y optimismo en la campaña

El candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, señaló que estar cerca de la gente le permite ofrecer una propuesta "mucho más cercana" y "escuchar de primera mano los problemas". Afirmó que "en la gran mayoría la gente en estos diálogos nos agradece lo que se hizo en este tiempo".

Finalmente, el candidato a vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, manifestó su optimismo sobre los resultados de las próximas elecciones del 31 de agosto. "Pudimos recoger una gran demostración de afecto de los vecinos, nos abren las puertas de sus casas con mucho entusiasmo y eso me da la confianza de que Vamos Corrientes tendrá un muy buen resultado y que se definirá en primera vuelta", concluyó.