Valdés inauguró la refacción integral del hospital Jaime Dávila de Empedrado

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés encabezó este miércoles en la localidad correntina de Empedrado la inauguración de las obras de refacción integral del Hospital Jaime Mario Dávila, como parte de un plan de renovación y fortalecimiento de la red sanitaria provincial.

La intervención abarcó mejoras edilicias, incorporación de tecnología y ampliación de servicios, con el objetivo de optimizar la atención a pacientes de la localidad y zonas aledañas.

Durante el acto, Valdés remarcó la magnitud de la inversión en salud pública en los últimos ocho años, señalando que “nunca se invirtió tanto en la provincia como ahora”. En ese contexto, anunció también la futura incorporación de una hemoteca, a fin de responder a la alta demanda derivada de accidentes viales en la región.

Las obras incluyeron la renovación del sector de internación, con seis salas y 14 camas totalmente equipadas, un nuevo sector de enfermería, laboratorio, farmacia, consultorios, oficinas administrativas, áreas comunes y sanitarias. Además, se entregó equipamiento médico y mobiliario: camillas, heladeras, computadoras, aspiradores, instrumental para kinesiología y equipos de climatización, entre otros.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, destacó que esta mejora es resultado de una gestión ordenada y con prioridades claras, y subrayó la importancia del nosocomio para toda la microrregión. A su turno, el intendente de Empedrado, José Cheme, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y pidió seguir trabajando por mayor complejidad hospitalaria y mejor aparatología, especialmente ante la alta siniestralidad vial.

Por su parte, la directora del hospital, Laura Cáceres, valoró el impacto que tendrán las mejoras en el servicio, y reconoció el compromiso del equipo de salud. En tanto, el subsecretario de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez, anunció la futura hemoteca, calificándola como “fundamental en un lugar con una estadística de tantos accidentes”.

El acto concluyó con la bendición del edificio a cargo del padre Nelson Horacio Da Silva, el corte de cinta tradicional y el descubrimiento de una placa en homenaje al Dr. Orlando Gaspar Levatti.

Participaron del evento autoridades provinciales y municipales, entre ellos legisladores nacionales, miembros del gabinete, personal sanitario y vecinos de la comunidad.

Con esta inauguración, el Gobierno Provincial reafirma su política de fortalecimiento del sistema de salud, mediante obras, equipamiento y ampliación de servicios en toda la provincia.