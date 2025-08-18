Valdés inauguró pavimento en la avenida Igarzábal y lanzó un mensaje a la oposición: “Que no vengan a pedir el voto”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este lunes por la tarde la inauguración de la pavimentación e iluminación de la nueva avenida Igarzábal, en la intersección con avenida Argentina.

La obra forma parte de un ambicioso plan de infraestructura urbana impulsado por la Provincia para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos de la Capital.

En su discurso, Valdés expresó su orgullo por la transformación de la zona y aseguró que la ciudad "está muy linda, porque estamos creciendo".

Recordó que en el pasado el barrio se inundaba, con el agua “hasta la cintura”, por lo que remarcó la importancia de las inversiones para solucionar estos problemas.

En ese sentido, envió un mensaje político a sus opositores: “Aquellos que nos dieron la espalda a la ciudad de Corrientes, que ahora no nos vengan a pedir el voto”.

Detalles técnicos y el valor de la obra

El ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, destacó que la obra "dota de infraestructura y calidad de vida a toda la zona".

Por su parte, el interventor del Invico, Lizardo González, detalló que la avenida tiene 2550 metros de doble calzada y que se realizaron importantes trabajos subterráneos, como la instalación de 800 metros de desagües pluviales y 25 sumideros en total, una obra clave para evitar las inundaciones.

El intendente Eduardo Tassano valoró la obra como un “nuevo cordón de circulación” que mejorará el bienestar de los vecinos. Tras los discursos, las autoridades y los residentes del barrio participaron en el tradicional corte de cintas para inaugurar formalmente la nueva avenida.