Vamos Corrientes mostró fuerza en la Capital con una multitudinaria caminata en el barrio Independencia

El frente gobernante Vamos Corrientes realizó este lunes una multitudinaria caminata en el barrio Independencia de la Capital. La actividad fue encabezada por el gobernador y candidato a senador provincial Gustavo Valdés y la fórmula capitalina a la intendencia, Claudio Polich y Ariel Báez.

La caminata partió desde la esquina de la avenida Igarzábal y Hortencio Quijano. Los militantes recorrieron las calles del barrio, dialogando con los vecinos, quienes agradecieron las importantes obras de pavimentación, iluminación y desagües que se realizaron en la zona.

Polich: "El asfalto es dignidad"

El candidato a intendente Claudio Polich destacó la transformación del barrio. "Toda esta zona creció muchísimo, acá se puede ver lo que significa la pavimentación de esta avenida Igarzábal, pero también las realizadas en las avenidas Martín Porta, Cruz del Sud y el ensanchamiento de la avenida Iberá", señaló.

Polich remarcó que estas obras son parte de un "plan estratégico articulado entre el Gobierno provincial y el Municipio", que busca desarrollar la zona sur de la ciudad.

El candidato afirmó que la infraestructura no solo mejora la seguridad con iluminación LED, sino que también permite a los vecinos "poner un comercio en su casa que le permita también a las familias mejorar sus ingresos económicos".

"Cuando dialogamos con la gente en estas caminatas, nos agradecen por estas mejoras, se muestra muy satisfecha por todo lo que venimos haciendo, eso siempre nos alienta a que sigamos de esta manera", concluyó Polich.