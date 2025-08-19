¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

31 de agosto

Elecciones Corrientes: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados escolares

A través del Decreto N° 1530, el Gobierno provincial estableció los viáticos para los ciudadanos que participen en los comicios del 31 de agosto. Cómo inscribirse. 

Por El Litoral

Martes, 19 de agosto de 2025 a las 16:06

La Junta Electoral de Corrientes informó que, a través del Decreto N° 1530 del Poder Ejecutivo, se fijaron las sumas de viáticos para las Autoridades de Mesa, los Delegados Escolares y la capacitación para las próximas elecciones provinciales del 31 de agosto de 2025.

La resolución establece que los ciudadanos que se desempeñen efectivamente en los comicios recibirán las siguientes compensaciones:

  • Autoridades de Mesa: $70.000 en concepto de viáticos.

  • Delegados Escolares: $110.000.

  • Capacitación: $30.000 por la asistencia al curso.

Las sumas serán abonadas a través de la empresa de correo Andreani, a partir de la fecha que disponga la Junta Electoral.

Se aclaró que, una vez finalizado el período de pago, los beneficiarios que no se hayan presentado a percibir el monto perderán el derecho a reclamarlo.

Capacitación virtual para Autoridades de Mesa

Además del pago, se puso a disposición un curso de capacitación virtual para las Autoridades de Mesa. Para inscribirse, los interesados deberán completar un formulario y una evaluación.

El curso cuenta con distintos módulos, videos informativos y material de lectura complementaria (manuales), que pueden ser consultados las veces que sea necesario.

Más información en la página del Poder Judicial. 

