Elecciones Corrientes: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados escolares

La Junta Electoral de Corrientes informó que, a través del Decreto N° 1530 del Poder Ejecutivo, se fijaron las sumas de viáticos para las Autoridades de Mesa, los Delegados Escolares y la capacitación para las próximas elecciones provinciales del 31 de agosto de 2025.

La resolución establece que los ciudadanos que se desempeñen efectivamente en los comicios recibirán las siguientes compensaciones:

Autoridades de Mesa : $70.000 en concepto de viáticos.

Delegados Escolares : $110.000 .

Capacitación: $30.000 por la asistencia al curso.

Las sumas serán abonadas a través de la empresa de correo Andreani, a partir de la fecha que disponga la Junta Electoral.

Se aclaró que, una vez finalizado el período de pago, los beneficiarios que no se hayan presentado a percibir el monto perderán el derecho a reclamarlo.

Capacitación virtual para Autoridades de Mesa

Además del pago, se puso a disposición un curso de capacitación virtual para las Autoridades de Mesa. Para inscribirse, los interesados deberán completar un formulario y una evaluación.

El curso cuenta con distintos módulos, videos informativos y material de lectura complementaria (manuales), que pueden ser consultados las veces que sea necesario.

Más información en la página del Poder Judicial.