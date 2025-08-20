Una multitud peronista mostró apoyo a Vamos Corrientes

Este miércoles a la noche, Vamos Corrientes recibió el apoyo multitudinario de varios sectores peronistas en un acto realizado en el Sindicato de Luz y Fuerza de la capital provincial. "Este es un acto reivindicatorio a toda la militancia de espacios políticos que quedaron relegados de hace mucho tiempo por parte de los dirigentes del Partido Justicialista y que hoy se convocó aquí porque va a trabajar para que Juan Pablo Valdés sea gobernador y Claudio Polich intendente", afirmaron en la ocasión.

Al respecto, Polich dijo que "estamos en un acto organizado por las bases del peronismo y nos invitaron a participar y toda una multitud que se convoca aquí en el Sindicato de Luz y Fuerza apoyando a Vamos Corrientes y nosotros estamos aquí para seguir transmitiendo nuestro mensaje vinculado al desarrollo". Consultado sobre similitudes con el radicalismo, Polich consideró que "tenemos el mismo origen con el peronismo, ambos tenemos historias similares y esto hace que nos hayamos enfrentado democráticamente en distintas oportunidades en el país, disputándose el voto popular. Para nosotros ahora es una satisfacción que podamos contar entre nuestras filas como candidatos a dirigentes del partido justicialista, sino también a las bases del peronismo, porque tenemos un origen común, hablamos el mismo idioma y todos queremos lo mejor para Corrientes.

Por su parte, el secretario general de Camioneros, Ramón "Wallace" Díaz afirmó que "hoy nos encontramos presentes apoyando este proyecto que nosotros creemos que como trabajadores es lo que nos merecemos los correntinos porque también somos ciudadanos y la verdad que lo que viene realizando este gobierno, a través del gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano, quienes ahora son candidatos a la legislatura provincial, estoy seguro que van a reafirmar ese liderazgo para continuar desarrollado Corrientes". Agregó que "es lo mejor que nos está pasando como trabajadores, lo que invirtieron en infraestructura, como ser cordón cuneta, enripiados, asfaltos, eso a nosotros como trabajadores camioneros, al tener mejor infraestructura en las calles, podemos brindar un buen servicio, ya sea en el correo, clearing, mudanzas, repartos de bebidas y demás traslados. Eso lo valoramos mucho y por eso hoy estamos apoyando firmemente a Vamos Corrientes y confiamos en que van a seguir desarrollando la provincia y esta ciudad".

En tanto, Agustín Payes afirmó que "sin lugar a dudas una gran parte del peronismo está con Vamos Corrientes, este es un acto reivindicatorio a toda la militancia de espacios políticos que quedaron relegados de hace mucho tiempo por parte de los dirigentes del Partido Justicialista, y que progresivamente fueron encontrando en Vamos Corrientes la respuesta a las necesidades que plantean la gente, como ser obras en los barrios, salud, educación y otras que nos fue dando el gobernador Gustavo Valdés a lo largo de todo este tiempo para todos".

"Hoy estamos en un acto político que evidencia que hay muchos sectores peronistas que no encontraban dónde ubicarse y que encontró las puertas abiertas con el gobernador Valdés, pudiendo hacer lo que nos gusta, que es política, y la multitud que hoy se convocó aquí va a trabajar para que Juan Pablo Valdés sea gobernador y Claudio Polich intendente".

También fueron oradores en este acto: los candidatos a viceintendente Ariel Báez; a diputado provincial Eduardo Tassano; a concejal Emilio Lanari; a diputado nacional Diógenes González, y el dirigente radical Ricardo Pacios.