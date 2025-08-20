Eli llama a la reflexión ante un grave hecho de vandalismo 

“Desde Eli Somos Muchos expresamos nuestro más profundo repudio al acto de vandalismo sufrido en una de las sedes partidarias de la ciudad de Goya”, señala el comunicado de prensa difundido por Encuentro Liberal -ELI- ante lo ocurrido en la noche-madrugada de este miércoles.

“Estos hechos no solo dañan un espacio físico, sino que hieren el espíritu democrático que nos convoca a todos los argentinos y en particular a los correntinos, próximos a ir a las urnas el 31 de agosto”, continúa el escrito.

“La democracia se construye con diálogo, respeto y participación ciudadana. La violencia, venga de donde venga, no hace más que debilitar el sistema que con tanto esfuerzo hemos consolidado”, sostiene la misiva firmada por autoridades partidarias.

“Hacemos un llamado a la reflexión y al compromiso de toda la sociedad en el cuidado de nuestras instituciones, entendiendo que la pluralidad de ideas es una riqueza y no una amenaza. Reafirmamos nuestra convicción de seguir trabajando por una provincia más justa, libre y democrática, siempre en paz y en el marco del respeto mutuo”, concluye.

En las redes sociales, el candidato a intendente por ELI "Pedrito" Cassani mostró el estado de la casa partidaria ubicada en el barrio Esperanza bajo el título “rompieron todo”. “No tenemos miedo. Estamos más firmes que nunca. Esto no es contra nosotros, sino que se metieron con la democracia...”, señala en una parte del video.