Elecciones: cuándo y dónde se realizará la prueba del sistema informático en Corrientes

En el marco del cronograma electoral de las elecciones provinciales del 31 de agosto, la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes convocó a los partidos políticos y alianzas a la prueba del sistema informático (software) que se utilizará para la carga de datos de los escrutinios provisorios y definitivos.

Según lo dispuesto en el Acta N° 27, la prueba se llevará a cabo el sábado 23 de agosto de 2025, a las 9:00, en la sede del Centro de Cómputos (Susti), ubicada en calle Tucumán N° 1164 de la capital correntina.

Con el objetivo de garantizar el control del funcionamiento del sistema, los partidos deberán acreditar a sus respectivos fiscales informáticos. Para ello, los pedidos de credenciales se recibirán sin excepción hasta el viernes 22 de agosto a las 13:00 horas. La solicitud debe ser enviada al correo electrónico oficial [email protected].