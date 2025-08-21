Vamos Corrientes apostó a continuar la transformación de Sauce

La alianza "Vamos Corrientes" realizó este miércoles un acto de campaña en la localidad correntina de Sauce, donde quedó plasmado el apoyo del oficialismo provincial a la fórmula local para la intendencia de Carlos Romano e Irma Obregón, quien van por su reelección.

En un evento que congregó a numerosos vecinos, el gobernador Gustavo Valdés y el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés marcaron su apoyo a la gestión local y presentaron propuestas clave para el futuro de Sauce.

En su discurso, el gobernador Gustavo Valdés destacó las inversiones realizadas en los últimos años en la provincia, y particularmente en Sauce, donde se han llevado a cabo numerosas obras de infraestructura. "Estamos llevando el progreso a cada uno de los rincones de la provincia. Y Sauce, que parecía estar en el olvido, hoy está recibiendo inversiones significativas", expresó Valdés. El mandatario resaltó la importancia de haber logrado avanzar en la ruta nacional 126, proyecto que ahora será completado con fondos provinciales. "Nos comprometimos con los sauceños y vamos a cumplir", añadió, refiriéndose a la necesidad de mejorar el acceso a la localidad.

Valdés también destacó el trabajo realizado por el gobierno provincial en otros municipios, afirmando que el pavimento y las obras de infraestructura en Sauce son testamento de un esfuerzo constante por modernizar y conectar a las comunidades correntinas. Además, se comprometió a seguir avanzando con 50 nuevas cuadras de asfalto y un ambicioso plan de viviendas para los próximos años. "Este es el plan para transformar la ciudad, y lo haremos juntos", aseguró.

Juan Pablo Valdés, por su parte, subrayó que Sauce está experimentando un crecimiento significativo y se comprometió a garantizar que la localidad siga avanzando bajo la gestión de Romano y Obregón.

"Hoy, como candidato a gobernador, vengo a decirles que juntos vamos a seguir transformando la provincia. Sauce no volverá a ser olvidada", afirmó Valdés. También destacó los esfuerzos realizados por la provincia en los últimos siete años, superando situaciones adversas como la pandemia y los incendios, y subrayó los cuatro pilares fundamentales de su gestión: equilibrio fiscal, modernización, obras de infraestructura y agregar valor a la materia prima.

En tanto, Carlos Romano, actual intendente de Sauce, agradeció el apoyo recibido por parte del gobierno provincial, especialmente en lo que respecta a las obras de infraestructura. Por su parte, Irma Obregón, actual viceintendente y candidata a la reelección, remarcó la presencia de los vecinos en el acto como un claro respaldo a la gestión y a la alianza "Vamos Corrientes".

"La gente elige lo que le da tranquilidad y nosotros transmitimos eso, hemos trabajado juntos para transformar la ciudad", expresó Obregón, destacando la colaboración entre el municipio y la provincia durante situaciones críticas como las inundaciones y los incendios.