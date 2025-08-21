Parricidio en Chaco: mató su padre y escondió el cuerpo en una heladera

En la madrugada de este jueves, un aberrante hecho sacudió al barrio Vélez Sarsfield de Resistencia: la Policía encontró el cuerpo de Rogelio Gauna, de 65 años, dentro de una heladera en su vivienda de García Merou 2975.

El macabro hallazgo se produjo luego de la denuncia de su hijo, Fernando Gauna, quien días atrás había alertado sobre la desaparición de su padre. Al profundizar la investigación, los efectivos de la comisaría undécima descubrieron que otro de los hijos, Marcos Antonio Gauna, de 27 años, era el principal sospechoso.

En un primer momento, el joven brindó distintas versiones para desviar la pesquisa. Sin embargo, finalmente confesó que ahorcó a su padre el jueves 14 de agosto, en medio de una discusión por la venta de bienes familiares para comprar drogas. Posteriormente, decidió ocultar el cadáver en la heladera de la casa.

La fiscal de Investigación Penal N° 15, Candela Valdez, ordenó la detención de Marcos Gauna por supuesto homicidio y dispuso múltiples medidas de prueba. En la escena trabajaron el Gabinete Científico del Poder Judicial, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

También fue conducida a declarar Evangelina Edith Zarandon, de 37 años, pareja del imputado, quien aportó testimonio en la causa.

El hecho genera profunda consternación en la comunidad resistenciana, que no sale de su asombro por un nuevo caso de violencia intrafamiliar atravesado por las adicciones.

Chaco Ahora