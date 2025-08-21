Búsqueda desesperada de un adolescente correntino

La Policía de Corrientes informó este jueves que se busca a un menor desaparecido en Corrientes. Se trata de Federico Fernando Alegre, un adolescente de 17 años, quien se ausentó de su hogar este miércoles 20.

Alegre se aloja temporariamente en hogar “Miguel Magone”. Tiene 1,70 metros de altura, contextura robusta, piel morena, ojos marrones oscuros, y cabello corto y negro. La última vez fue visto con una remera bordó, pantalón gris tipo buzo y zapatillas negras.

Desde la fuerza, solicitan apoyo de la ciudadanía para difundir su imagen y características, con el fin de reunir información relevante que facilite su hallazgo.

Quienes tengan información oficial, pueden comunicarse al 3794-432913 para recibir cualquier dato sobre su paradero, o bien se puede contactar a la dependencia policial más cercana o comunicarse al 911 en la Capital o al 101 en el Interior de la provincia.